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Karabük’te yüksekten düşen işçi 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Karabük’te yüksekten düşen işçi 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük’te geçirdiği iş kazası sonrası ağır yaralanan Beytullah Arık (31) 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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