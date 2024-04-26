Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu hakkında bomba iddia! Diploması da mı sahte? Açıklama geldi...
Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu firmanın ürettiği çikolatanın küflü çıktığını belirten bir tüketiciye sosyal medyada alaycı ve kaba bir şekilde yanıt vermesinin ardından hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. Tunaoğlu firmadan istifa ederken eğitim durumu hakkında da flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sosyal medyada bir kullanıcı aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflü çıktığına ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var" diye yazdı. Paylaşımına Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu da etiketledi.
VATANDAŞI KÜÇÜMSEDİ
İlk kez küflü bir çikolata gördüğünü belirten tüketici, firmaya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Hakaret içermeyen eleştiriye bile tahammül edemeyen Patiswiss firmasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, vatandaşı küçümseyen bir dil kullanarak tehdit etti.
TUNAOĞLU TEHDİT ETTİ
Tunaoğlu, tüketiciyi sert ifadelerle şunları yazdı:
"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya 'çöp' falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."
Tunaoğlu'nun cevabı büyük tepki çekti. Art arda gelen tepkilerin ardından Tunaoğlu paylaşımını sildi.
İSTİFA ETTİ
Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
MARKA İSMİ İZİNSİZ ÇIKTI
İsviçre'deki Patiswiss AG çikolata şirketi de, Türkiye'deki Patiswiss Çikolata ile hiçbir ilgilerinin olmadığını, marka adlarının izinsiz kullanımıyla ilgili daha önce şikayette bulunduklarını ve yasal işlem başlattıklarını açıkladı.
DİPLOMA DA SAHTE!
Tunaoğlu'nun CV'sinde yer alan "Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programını 2011-2013 yılları arasında tamamladı" beyanının gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Üniversitenin web sitesinde söz konusu programın ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği bilgisi yer alırken, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Erdi Daşdemir de X hesabından "Elif Aslı Yıldız'ın Linkedin'indeki '2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi' doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir" mesajını paylaştı.
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