Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti! Vatandaşı aşağıladı tehditler savurdu! Zincir marketlerden ürün toplama kararı...

Sosyal medyada bir kullanıcı aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflü çıktığına ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var" diye yazdı. Paylaşımına Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu da etiketledi.

VATANDAŞI KÜÇÜMSEDİ

İlk kez küflü bir çikolata gördüğünü belirten tüketici, firmaya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Hakaret içermeyen eleştiriye bile tahammül edemeyen Patiswiss firmasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, vatandaşı küçümseyen bir dil kullanarak tehdit etti.