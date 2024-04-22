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Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti! Vatandaşı aşağıladı tehditler savurdu! Zincir marketlerden ürün toplama kararı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti! Vatandaşı aşağıladı tehditler savurdu! Zincir marketlerden ürün toplama kararı...

Türkiye'de çikolata üretimi yapan ve çok sayıda zincir market rafında yer alan Patiswiss hakkında büyük bir skandal yaşandı. Bir sosyal medya kullanıcısı aldığı çikolatanın küflü çıktığını fotoğraflarıyla birlikte paylaşarak firmayı eleştirdi. Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya üzerinden vatandaşın eleştirisi sonrası özür dilemek yerine kurumsallıktan oldukça uzak, aşağılama ve tehdit içeren sözler sarf etti. Bu durum sonrası çok sayıda market zinciri Patiswiss ürünlerini raflardan tolarken Tunaoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Sosyal medyada bir kullanıcı aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflü çıktığına ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var" diye yazdı. Paylaşımına Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu da etiketledi.

VATANDAŞI KÜÇÜMSEDİ

İlk kez küflü bir çikolata gördüğünü belirten tüketici, firmaya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Hakaret içermeyen eleştiriye bile tahammül edemeyen Patiswiss firmasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, vatandaşı küçümseyen bir dil kullanarak tehdit etti.

TUNAOĞLU TEHDİT ETTİ

Tunaoğlu, tüketiciyi sert ifadelerle şunları yazdı:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya 'çöp' falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

Tunaoğlu'nun cevabı büyük tepki çekti. Art arda gelen tepkilerin ardından Tunaoğlu paylaşımını sildi.

MİGROS VE CARREFOUR ÜRÜNLERİ KALDIRDI

Öte yandan Migros ve Carrefour Patiswiss ürünlerini mobil uygulamasından kaldırdı.

FİRMANIN RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Daha sonra markadan yapılan açıklamada, "Patiswiss markası olarak ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Farklı etkenlerden kaynaklı oluşan ürün sıkıntılarında müşteri hizmetleri ve ilgili departmanlarımız ile tüm detayları inceleyerek çözüme ulaştırıyoruz. Her geri bildirimi, ürünlerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TUNAOĞLU'NDAN YENİ PAYLAŞIM

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Tunaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sormuşsunuz bana şunu söylemek çok mu zor diye! Onca insanın ekmek yediği emek verdiği bir üretici için bu postun altına yapılan yorumlarda, 'çöp' üretiyorsunuz deyince sakin kalmak çok zordu. Sahiplenmek ve korumak, haksızlığa karşı gelmek yaradılışımda var. Hayatımın sonuna kadar da vazgeçmeyeceğim sanırım. Ancak yazım dili vs. derken kime yazdığım ciddi seviyede yanlış anlaşılmış ve karışmış durumda. Haklısınız. 'Çöp' satıyorsunuz diyenlerdir avukatlarımızın görüşmesi gereken. Yanlış anlaşıldığı yeterince özne yüklem yerine oturmadığı ve tüm yazım/imla hataları için özür dilerim. Yine eklemek isterim ki satan da üreten de ürünün arkasındadır. Bizimle direk olarak iletişime geçme yöntemi, durumun sebebi/ kaynağı belli olmadan kamuoyunu yanıltma olmamasını tercih ederdim. Ama bu da kabul. Türkçe lastik değildir. Çekiştirmeyelim lütfen bir diğer ricam."

İSTİFA ETTİ

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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