İsviçre merkezli Patiswiss AG’den açıklama geldi! Skandalda yeni gelişme: Marka konusunda dava bile açılmış...

VATANDAŞI KÜÇÜMSEDİ

İlk kez küflü bir çikolata gördüğünü belirten tüketici, firmaya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Hakaret içermeyen eleştiriye bile tahammül edemeyen Patiswiss firmasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, vatandaşı küçümseyen bir dil kullanarak tehdit etti.

TUNAOĞLU TEHDİT ETTİ

Tunaoğlu, tüketiciyi sert ifadelerle şunları yazdı:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya 'çöp' falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

Tunaoğlu'nun cevabı büyük tepki çekti. Art arda gelen tepkilerin ardından Tunaoğlu paylaşımını sildi.