24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İsviçre merkezli Patiswiss AG'den açıklama geldi! Skandalda yeni gelişme: Marka konusunda dava bile açılmış...

İsviçre merkezli Patiswiss AG'den açıklama geldi! Skandalda yeni gelişme: Marka konusunda dava bile açılmış...

Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
ABONE OL
İsviçre merkezli Patiswiss AG’den açıklama geldi! Skandalda yeni gelişme: Marka konusunda dava bile açılmış...

Son günlerde sosyal medyada gündem olan Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun bir müşterinin sözlerine yönelik verdiği alaycı yanıt sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tunaoğlu Patiswiss CEO'luğundan istifa ederken İsviçreli çikolata firması Patiswiss AG'den de konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan paylaşımda Türkiye’de aynı isimle faaliyet gösteren marka ile herhangi bir ilgileri olmadığını açıkladı.

Sosyal medyada bir kullanıcının süpermarketten aldığı Patiswiss marka çikolataların küflü olduğunu gösteren fotoğrafları paylaşması ve tedarik zinciri sürecinde sorun olduğuna değinmesi geçtiğimiz haftalarda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

VATANDAŞI KÜÇÜMSEDİ

İlk kez küflü bir çikolata gördüğünü belirten tüketici, firmaya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Hakaret içermeyen eleştiriye bile tahammül edemeyen Patiswiss firmasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, vatandaşı küçümseyen bir dil kullanarak tehdit etti.

TUNAOĞLU TEHDİT ETTİ

Tunaoğlu, tüketiciyi sert ifadelerle şunları yazdı:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya 'çöp' falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

Tunaoğlu'nun cevabı büyük tepki çekti. Art arda gelen tepkilerin ardından Tunaoğlu paylaşımını sildi.

BÜYÜK MARKETLER ÜRÜNLERİ TOPLADI İSTİFA GELDİ

Migros ve Carrefour gibi büyük marketler ise gelişmelerin ardından ürünleri çekme kararı aldı. Tunaoğlu ise olayın ardından kurucusu olduğu şirketteki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"HERHANGİ BİR İLGİMİZ YOK, DAHA ÖNCE BİRÇOK DEFA DAVA AÇTIK"

Tüm bu gelişmeler sonrası bir açıklama da İsviçreli çikolata firması Patiswiss'ten geldi.

İsviçreli çikolata firması Patiswiss AG, CEO'nun imzasının yer aldığı duyuruyu Linkedin üzerinden paylaşarak, Türkiye'de aynı isimle faaliyet gösteren marka ile herhangi bir ilgileri olmadığını açıkladı.

,

İsviçreli şirket, "Patiswiss AG İsviçre'nin ticari marka korumasının ihlalleri birçok ülkede tescil edildiğinden, geçmişte birkaç kez Patiswiss Çikolata'ya karşı ticari marka kanunu kapsamında yasal işlem başlatmıştı" ifadelerini kullanarak, Türkiye merkezli şirketle aralarındaki hukuki süreçlere dikkat çekti.

Patiswiss CEO’su Tunaoğlu istifa ettiPatiswiss CEO’su Tunaoğlu istifa etti

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA