İsviçre merkezli Patiswiss AG'den açıklama geldi! Skandalda yeni gelişme: Marka konusunda dava bile açılmış...
Son günlerde sosyal medyada gündem olan Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun bir müşterinin sözlerine yönelik verdiği alaycı yanıt sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tunaoğlu Patiswiss CEO'luğundan istifa ederken İsviçreli çikolata firması Patiswiss AG'den de konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan paylaşımda Türkiye’de aynı isimle faaliyet gösteren marka ile herhangi bir ilgileri olmadığını açıkladı.
Sosyal medyada bir kullanıcının süpermarketten aldığı Patiswiss marka çikolataların küflü olduğunu gösteren fotoğrafları paylaşması ve tedarik zinciri sürecinde sorun olduğuna değinmesi geçtiğimiz haftalarda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
VATANDAŞI KÜÇÜMSEDİ
İlk kez küflü bir çikolata gördüğünü belirten tüketici, firmaya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Hakaret içermeyen eleştiriye bile tahammül edemeyen Patiswiss firmasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, vatandaşı küçümseyen bir dil kullanarak tehdit etti.
TUNAOĞLU TEHDİT ETTİ
Tunaoğlu, tüketiciyi sert ifadelerle şunları yazdı:
"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya 'çöp' falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."
Tunaoğlu'nun cevabı büyük tepki çekti. Art arda gelen tepkilerin ardından Tunaoğlu paylaşımını sildi.
"HERHANGİ BİR İLGİMİZ YOK, DAHA ÖNCE BİRÇOK DEFA DAVA AÇTIK"
Tüm bu gelişmeler sonrası bir açıklama da İsviçreli çikolata firması Patiswiss'ten geldi.
İsviçreli çikolata firması Patiswiss AG, CEO'nun imzasının yer aldığı duyuruyu Linkedin üzerinden paylaşarak, Türkiye'de aynı isimle faaliyet gösteren marka ile herhangi bir ilgileri olmadığını açıkladı.
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İsviçreli şirket, "Patiswiss AG İsviçre'nin ticari marka korumasının ihlalleri birçok ülkede tescil edildiğinden, geçmişte birkaç kez Patiswiss Çikolata'ya karşı ticari marka kanunu kapsamında yasal işlem başlatmıştı" ifadelerini kullanarak, Türkiye merkezli şirketle aralarındaki hukuki süreçlere dikkat çekti.
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