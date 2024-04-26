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Teleferik faciasını yaşayan aile o anları unutamıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Teleferik faciasını yaşayan aile o anları unutamıyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında ailesi ve akrabalarıyla mahsur kaldıkları kabinden 22 saatte kurtarılan Osman Sungur, yaşadıkları travmayı atlatamadıklarını söyledi.

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