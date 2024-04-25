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Isparta’da kurtlar çobana dehşeti yaşattı bir keçiyi telef etti

İHA
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Giriş: 25.04.2024 16:38
Isparta’da kurtların keçi sürüsüne saldırması sonucu çoban yaralandı, 1 keçi ise telef oldu. Yaşadığı korkuyu anlatan çoban Hasan Demirbaş “Son iki ayda kurtlar 15 keçimi yedi” dedi.
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