Isparta’da kurtlar çobana dehşeti yaşattı bir keçiyi telef etti

Isparta’da kurtların keçi sürüsüne saldırması sonucu çoban yaralandı, 1 keçi ise telef oldu. Yaşadığı korkuyu anlatan çoban Hasan Demirbaş “Son iki ayda kurtlar 15 keçimi yedi” dedi.

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