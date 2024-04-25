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Kurt saldırdı! Onlarcası telef oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Kurt saldırdı! Onlarcası telef oldu

Kars’ta kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. Kurtlarında saldırdığı koyunlardan 70’i telef oldu. Telef olan koyunlar ise kameralara yansıdı. Koyunların sahibi Erol Savaş yetkililerden yardım istedi.

Olay merkeze bağlı Çalgavur köyünde meydana geldi. Arazide otlayan Erol Savaş'a ait koyunlara kurtların saldırısına uğradı. Sürüye dalan kurtlar yaklaşık 70 koyunu telef ederken, çok sayıda koyunu da yaraladı.

Kurtlar saldırısına uğrayan koyunlar araziye dağılırken, telef olan koyunlar ise kameralara yansıdı.

Koyunların sahibi Erol Savaş, 70 koyunun telef olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte araziye çıkan hayvanların sahipleri kurt saldırısı karşısında ne yapacağını bilmezken, çok sayıda sürü sahibi de çoban köpekleriyle hayvanlarını araziye çıkarıyor.

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