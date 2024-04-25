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Ortağını öldüren bungolov işletmecisi dehşet saçtı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Ortağını öldüren bungolov işletmecisi dehşet saçtı

Ankara'da emekli polis olan ortağı Murat Yılmaz (51) ile Suriye uyruklu işçisi Alaeddin Albaba'yı (40) tabanca ile vurarak öldüren bungalov işletmecisi Yunus Emre Hacıfazlıoğlu (32), yakalandı. Şüphelinin Albaba'yı cinayete tanık olduğu için öldürdüğü belirtildi.

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