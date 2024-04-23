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Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Milli iradenin simgesi TBMM 104 yıl önce açıldı | Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları ağırlayacak

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Türkiye 23 Nisan’ı kutluyor! Milli iradenin simgesi TBMM 104 yıl önce açıldı | Başkan Erdoğan Külliye’de çocukları ağırlayacak

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. TBMM'nin açılışının ve milli iradenin tecelli edişinin 104. yıl dönümünde Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek. Erdoğan daha sonra TBMM'de düzenlenecek olan 23 Nisan resepsiyonuna katılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun da tüm dünyaya ilanıydı.

Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Anadolu ve Rumeli'deki düşman işgaline karşı başlatılan Kurtuluş Savaşı sürecinde ve Cumhuriyet'in kuruluş yolunda kritik bir dönemeç olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 104 yıl önce (TBMM) bugün açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan ettiği Ankara'daki o tarihi günü tarihçi Dr. Selçuk Osmanoğlu şu sözlerle anlattı:

TBMM bağımsızlık ruhunun yansıması olarak ortaya çıktı. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildi. Bu işgaller esnasında mebuslarımız ve kumandanlarımız tutuklanarak Malta'ya sürgüne gönderildi. Yeni bir Meclis'in açılması lüzumu doğdu. Milli Mücadele, Ankara'da milletin yeni Meclis'inden yürütülecekti. Seçimlerden sonra Anadolu'nun dört bir yanından gelen mebuslar İstanbul'dan gelen mebusların da katılımıyla Ankara'da toplandı. Büyük yokluk içinde açılan Meclis'in çatısı dahi yoktu. Meclis kürsüsüne zafer kazanılana dek siyah bir örtü serildi. Zafer kazanılınca bu örtü yeşil olacaktı. Meclis'in açılışı için mübarek cuma günü seçildi. Milletvekilleri açılış için Meclis'in önüne geldi. Burada topluca dualar edildi, kurbanlar kesildi. Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis'in kapısında kestiği kurdelenin ardından mebuslar Meclis'e girerek sıralarına oturdu. Onları Ankara'ya götüren ulvi duygular milletin kurtuluşu oldu. Kurdukları bu Meclis vatanı işgalden kurtaracak Milli Mücadele'yi zafere taşıyacak olan Gazi Meclis'ti.

MECLİS KİREMİTLERİNİ EVLERİNDEN GETİRDİLER
Osmanoğlu, o günleri anlatırken, "Millet, Meclis'in kiremitlerini evlerinin çatılarından söküp getirdi. Oturmak için sıralar bir mektepten alındı. Reis kürsüsünü Ankaralı marangozlar yaptı. Elektriği olmayan şehirde kahvehanelerin birinden avizeli bir petrol lambası alınarak Meclis'in salonuna asıldı" ifadelerini kullandı.

Milli mücadeleyi zafere taşıyan TBMM'de önceki akşam 23 Nisan Milli Egemenlik konseriyle başlayan bayram coşkusu yurt genelinde de dalga dalga yayılarak kutlanmaya devam edilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇOCUKLARI KABUL EDECEK
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek, TBMM'de düzenlenecek 23 Nisan Resepsiyonu'na katılacak.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre ise; 23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve kent içi raylı sistemler ücretsiz olacak.

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