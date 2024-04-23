Türkiye 23 Nisan’ı kutluyor! Milli iradenin simgesi TBMM 104 yıl önce açıldı | Başkan Erdoğan Külliye’de çocukları ağırlayacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan ettiği Ankara'daki o tarihi günü tarihçi Dr. Selçuk Osmanoğlu şu sözlerle anlattı:

TBMM bağımsızlık ruhunun yansıması olarak ortaya çıktı. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildi. Bu işgaller esnasında mebuslarımız ve kumandanlarımız tutuklanarak Malta'ya sürgüne gönderildi. Yeni bir Meclis'in açılması lüzumu doğdu. Milli Mücadele, Ankara'da milletin yeni Meclis'inden yürütülecekti. Seçimlerden sonra Anadolu'nun dört bir yanından gelen mebuslar İstanbul'dan gelen mebusların da katılımıyla Ankara'da toplandı. Büyük yokluk içinde açılan Meclis'in çatısı dahi yoktu. Meclis kürsüsüne zafer kazanılana dek siyah bir örtü serildi. Zafer kazanılınca bu örtü yeşil olacaktı. Meclis'in açılışı için mübarek cuma günü seçildi. Milletvekilleri açılış için Meclis'in önüne geldi. Burada topluca dualar edildi, kurbanlar kesildi. Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis'in kapısında kestiği kurdelenin ardından mebuslar Meclis'e girerek sıralarına oturdu. Onları Ankara'ya götüren ulvi duygular milletin kurtuluşu oldu. Kurdukları bu Meclis vatanı işgalden kurtaracak Milli Mücadele'yi zafere taşıyacak olan Gazi Meclis'ti.