İstanbul Bakırköy’de yangın paniği! Herkes sokağa döküldü

Bu sırada binada oturanlar kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yanan dairedeki alevlere müdahale etti. Bazı bina sakinlerinin itfaiyenin çalışmasını oturduğu dairenin balkonundan yüzünü bezle kapatarak izlediği görüldü.