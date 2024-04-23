Bodrum’da şoke eden ilan! 25 milyona sezonluk villa





FAHİŞ FİYAT PİYASAYI KİLİTLEDİ

Sabah'ın haberine göre Türkbükü'nde helikopter pisti bulunan ultra lüks malikanenin kira bedeli ise 6 milyon TL. Bodrum Yalıkavak'ta kiralık deniz manzaralı 3+1 tek katlı villaya ise 1 milyon 150 bin TL istendi. Fiyatların fahiş olduğunu dile getiren Asel Gayrimenkul Yatırım'ın sahibi Necati Yavuz, "Dikkat çekmek için bunu yapıyorlar. Burada art niyetli olanlar ve ticareti ahlaksızlaştıranlar var. Bu rakamlar aşırı yüksek. Bu rakamlara Yalıkavak'ta, Göltürkbükü'nde ve Gündoğan'da villa satın alınabilir.