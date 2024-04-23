Bodrum'da şoke eden ilan! 25 milyona sezonluk villa
Türkiye'nin en çok rağbet gören tatil bölgelerinden olan Bodrum'da gayrimenkul piyasası görenleri adeta şoka sokuyor. Sezonluk villa kirasının 25 milyon TL'ye kadar çıktığı bölgede fiyatı gören yabancı yatırımcı da Yunanistan'a kaçıyor. Emlakçılar konuyla ilgili denetim isterken, fahiş fiyatların piyasayı kilitlediği belirtildi.
Gözde turizm merkezi Bodrum'da kiralık villa ve konut fiyatları inanılmaz seviyelere çıktı. Her dönem artan göç alımlarının yanı sıra turizm sezonunun da yaklaşmasıyla kiralık yazlık ev ve villalarda talep patlaması yaşandı. Hal böyle olunca konut ve villaların sezonluk ve aylık kirası dudak uçuklattı. Geçen sezon donanımına göre aylık 200 bin TL'ye kiralanan villalar, bu sezon ise 1 milyon TL'ye kadar ulaştı.
Bodrum merkez başta olmak üzere en çok rağbet gören yerlerden olan Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak ve Ortakent mahallelerinde deniz manzaralı ultra lüks villaların kiraları 90 bin TL'den başlayarak 25 milyon TL'ye kadar çıktı. Özellikle gözde yerlerden olan Gölköy Mahallesinde villaların ortalama kirası 9 milyon TL. Cennet Koyu'nda ise deniz manzaralı 350 metrekarelik 5 artı 1 dubleks villanın kirası 25 milyon TL oldu.
FAHİŞ FİYAT PİYASAYI KİLİTLEDİ
Sabah'ın haberine göre Türkbükü'nde helikopter pisti bulunan ultra lüks malikanenin kira bedeli ise 6 milyon TL. Bodrum Yalıkavak'ta kiralık deniz manzaralı 3+1 tek katlı villaya ise 1 milyon 150 bin TL istendi. Fiyatların fahiş olduğunu dile getiren Asel Gayrimenkul Yatırım'ın sahibi Necati Yavuz, "Dikkat çekmek için bunu yapıyorlar. Burada art niyetli olanlar ve ticareti ahlaksızlaştıranlar var. Bu rakamlar aşırı yüksek. Bu rakamlara Yalıkavak'ta, Göltürkbükü'nde ve Gündoğan'da villa satın alınabilir.
Yurtdışından gelenler 2, 3 milyon TL'ye kiralayabiliyor ve bu gelen üç beş zengin yüzünden Bodrum'um gayrimenkul ve geleceği ile oynanıyor. Piyasa bu fahiş rakamlar yüzünden kilitlendi, daireler satılamıyor. Bodrum'daki gayrimenkul piyasasına kesin ve katiyen denetim şart! Bodrum'daki emlak piyasasına müdahale edilmesi gerekli. Bu rakamlar Bodrum'a gelenleri korkutuyor. Hemen komşu ülke Yunanistan var, yatırımcı oralara kaçıyor" ifadelerini kullandı.
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