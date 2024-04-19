Mehmetçik Tokat’taki depremzedeler için seferber oldu! Çadırları alıp yardıma koştular! O anlar A Haber ekranlarında...

"MADDİ AÇIDAN ÖLÇÜLEMEZ"

Demirsoy, bedensel ve zihinsel engelli çocukları Harun (34), Saliha (36) ve Erencan (24) ile yaşadığını, çadır kurmasının zor olduğunu söyledi.

Yakınının İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım istediğini anlatan Demirsoy, "Yaklaşık 20 dakikada geldiler. Bu, maddi açıdan ölçülmez. Manevi boyutu çok yüksek. Allah devletimize zeval vermesin. Köylerimizde de hasar var. Sadece ben değilim diye düşündüm. Ekip iyi hazırlanmış. Allah razı olsun. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.