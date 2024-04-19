Mehmetçik Tokat'taki depremzedeler için seferber oldu! Çadırları alıp yardıma koştular! O anlar A Haber ekranlarında...
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan depremin ardından bölgedeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken bölgedeki askerler ve jandarma personeli seferber oldu. Çadıra ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşan Mehmetçik, çocuklarla da oyunlar oynayarak onlara destek oldu. İşte A Haber kameralarına yansıyan o görüntüler...
MEHMETÇİK ÇADIR KURULMASINA YARDIM ETTİ
Zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuğu olan Mustafa Demirsoy, bir yakını aracılığıyla, Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığından deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için bahçelerine çadır kurulmasında yardım talebinde bulundu.
JANDARMA YİYECEK DAĞITTI
Bunun üzerine Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, ailenin Fatih Mahallesi'nde yaşadığı eve geldi. Komandolar, yaklaşık 20 dakikada çadırı kurarak aileye teslim etti. Jandarma personeli, getirdikleri yiyecekleri de aileye verdi.
"MADDİ AÇIDAN ÖLÇÜLEMEZ"
Demirsoy, bedensel ve zihinsel engelli çocukları Harun (34), Saliha (36) ve Erencan (24) ile yaşadığını, çadır kurmasının zor olduğunu söyledi.
Yakınının İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım istediğini anlatan Demirsoy, "Yaklaşık 20 dakikada geldiler. Bu, maddi açıdan ölçülmez. Manevi boyutu çok yüksek. Allah devletimize zeval vermesin. Köylerimizde de hasar var. Sadece ben değilim diye düşündüm. Ekip iyi hazırlanmış. Allah razı olsun. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.
A HABER EKİPLERİ BÖLGEDE
Bu vatandaşların ardından Tokat'ta jandarmamız ve askerimiz AFAD çadırlarını bölgeye kurmaya devam etti.
ÇOCUKLARDAN ASKERLERE YOĞUN İLGİ
A Haber'den Murat Onur bölgede yaşanan son gelişmeleri aktarırken askerin ve jandarmanın kurduğu çadırları görüntüledi. Vatandaşlar askerlere teşekkür ederken jandarma personeli bölgedeki küçük çocuklarla oyunlar oynayarak onlara destek verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...
- HAVA DURUMU | İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış alarmı! Günlerce sürecek | 18-22 Nisan 2024