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Mehmetçik Tokat'taki depremzedeler için seferber oldu! Çadırları alıp yardıma koştular! O anlar A Haber ekranlarında...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Mehmetçik Tokat’taki depremzedeler için seferber oldu! Çadırları alıp yardıma koştular! O anlar A Haber ekranlarında...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan depremin ardından bölgedeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken bölgedeki askerler ve jandarma personeli seferber oldu. Çadıra ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşan Mehmetçik, çocuklarla da oyunlar oynayarak onlara destek oldu. İşte A Haber kameralarına yansıyan o görüntüler...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyen ve engelli üç çocuğu bulunan kişinin çadırını jandarma komandolar kurdu.

MEHMETÇİK ÇADIR KURULMASINA YARDIM ETTİ

Zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuğu olan Mustafa Demirsoy, bir yakını aracılığıyla, Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığından deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için bahçelerine çadır kurulmasında yardım talebinde bulundu.

JANDARMA YİYECEK DAĞITTI

Bunun üzerine Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, ailenin Fatih Mahallesi'nde yaşadığı eve geldi. Komandolar, yaklaşık 20 dakikada çadırı kurarak aileye teslim etti. Jandarma personeli, getirdikleri yiyecekleri de aileye verdi.

"MADDİ AÇIDAN ÖLÇÜLEMEZ"

Demirsoy, bedensel ve zihinsel engelli çocukları Harun (34), Saliha (36) ve Erencan (24) ile yaşadığını, çadır kurmasının zor olduğunu söyledi.

Yakınının İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım istediğini anlatan Demirsoy, "Yaklaşık 20 dakikada geldiler. Bu, maddi açıdan ölçülmez. Manevi boyutu çok yüksek. Allah devletimize zeval vermesin. Köylerimizde de hasar var. Sadece ben değilim diye düşündüm. Ekip iyi hazırlanmış. Allah razı olsun. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

A HABER EKİPLERİ BÖLGEDE

Bu vatandaşların ardından Tokat'ta jandarmamız ve askerimiz AFAD çadırlarını bölgeye kurmaya devam etti.

ÇOCUKLARDAN ASKERLERE YOĞUN İLGİ

A Haber'den Murat Onur bölgede yaşanan son gelişmeleri aktarırken askerin ve jandarmanın kurduğu çadırları görüntüledi. Vatandaşlar askerlere teşekkür ederken jandarma personeli bölgedeki küçük çocuklarla oyunlar oynayarak onlara destek verdi.

Mehmetçik depremzedelerin yanındaMehmetçik depremzedelerin yanında MEHMETÇİK DEPREMZEDELERİN YANINDA

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