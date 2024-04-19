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Karabük'te yüksekten düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Karabük’te yüksekten düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Karabük'te yüksekten düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı. Yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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