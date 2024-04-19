19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sertleşmiş havluları pamuk gibi yapan yöntem! 2 dakikada yeni gibi oluyor...

Sertleşmiş havluları pamuk gibi yapan yöntem! 2 dakikada yeni gibi oluyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
ABONE OL
Sertleşmiş havluları pamuk gibi yapan yöntem! 2 dakikada yeni gibi oluyor...

Evlerde sıkça kullanılan havlular, banyo ve mutfak gibi alanlarda temizlik ve kişisel bakım için elden düşürülmeyen eşyalardır. Ancak, sık yıkandıkça sertleşmeye sebep olur. Neyse ki, sertleşen havluları yumuşatmanın oldukça kolay bir yöntemi bulunuyor. Bu basit ve etkili yöntemi hemen deneyebilirsiniz!

Havluların yıkandıktan sonra sertleşmesi ve eski yumuşaklığını kaybetmesi, birçok kişinin ortak sorunudur. Ancak, bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İşte, sertleşen havluları ilk günkü haline getiren yöntem...

HAVLU NASIL YUMUŞATILIR?

Malzemeler:

-Sertleşmiş havlular

-Sıcak su

-Sirke veya limon suyu

-Yumuşatıcı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

-Sertleşmiş havluları yıkama makinesine yerleştirin.

-Makineye sıcak su ekleyin. Suyun sıcaklığı, havluların kumaşına zarar vermeden yumuşamasını sağlayacak kadar olmalıdır.

-Biraz sirke veya limon suyu ekleyin. Bu, havluların sertliğini gidermek için doğal bir yumuşatıcı görevi görür. İsteğe bağlı olarak yumuşatıcı da ekleyebilirsiniz.

-Makineyi normal bir yıkama programında çalıştırın.

-Yıkama işlemi tamamlandığında havluları kurutma makinesine veya dışarıya asarak kurutun.

Bu basit yöntemle, sertleşmiş havlularınızın eski yumuşaklığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu pratik çözümle, cildinizi tahriş etmeden ve hoş olmayan bir his bırakmadan yumuşacık havlulara sahip olabilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA