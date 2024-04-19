Sertleşmiş havluları pamuk gibi yapan yöntem! 2 dakikada yeni gibi oluyor...

Yapılışı:

-Sertleşmiş havluları yıkama makinesine yerleştirin.

-Makineye sıcak su ekleyin. Suyun sıcaklığı, havluların kumaşına zarar vermeden yumuşamasını sağlayacak kadar olmalıdır.

-Biraz sirke veya limon suyu ekleyin. Bu, havluların sertliğini gidermek için doğal bir yumuşatıcı görevi görür. İsteğe bağlı olarak yumuşatıcı da ekleyebilirsiniz.

-Makineyi normal bir yıkama programında çalıştırın.

-Yıkama işlemi tamamlandığında havluları kurutma makinesine veya dışarıya asarak kurutun.