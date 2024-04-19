Mehmetçik Tokat'taki depremzedeler için seferber oldu! Çadırları alıp yardıma koştular! O anlar A Haber ekranlarında...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan depremin ardından bölgedeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken bölgedeki askerler ve jandarma personeli seferber oldu. Çadıra ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşan Mehmetçik, çocuklarla da oyunlar oynayarak onlara destek oldu. İşte A Haber kameralarına yansıyan o görüntüler...