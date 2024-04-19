Tokat’taki depremin bilançosu drone kamerasında! 191 konut zarar gördü 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok...

"SABAHA KADAR ARABADA BEKLEDİK"

Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.