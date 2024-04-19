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Tokat'taki depremin bilançosu drone kamerasında! 191 konut zarar gördü 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok...

ahaber.com.tr AA DHA İHA
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Tokat’taki depremin bilançosu drone kamerasında! 191 konut zarar gördü 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok...

Tokat'ta dün yaşanan 4.7, 4.1 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede 191 konutta hasar oluşurken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Hasar tespit çalışmalarının başladığı bölgede, depremin bilançosu sabah saatlerinde drone kameralarına yansıdı. Diğer yandan Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi Sulusaray Köprüsü'nde çatlak dahi oluşmaması da dikkat çekti. İşte detaylar...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı şoklar bölgede büyük paniğe neden olurken depremlerin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Dron ile havadan görüntülenen merkez üssünde hasarın boyutu gözler önüne serildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dron'un çektiği görüntülerde, depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü. Ekipler, hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.

Depremin etkisiyle oluşan hasarın tam boyutu ve zarar görenlerin durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme yetkililer tarafından gün içerisinde yapması bekleniyor.

"SABAHA KADAR ARABADA BEKLEDİK"

Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.

CAMİ VE KERPİÇ EVLER HASAR GÖRDÜ

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde camiler ve kerpiç evlerde hasar oluştuğu belirlendi.

İlçenin Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde bulunan Malum Seyit Tekke Camisi'nin külah kısmı depremde yıkıldı. Minber ve mihrabın da hasar gördüğü caminin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

191 KONUT HASAR ALDI

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremde üç ilçede toplam 191 konutta hasar oluşurken, 2 bin yıllık tarihi köprüde çatlak dahi oluşmadı. Depremlerin ardından Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde ve 30 köyde 191 konutta hasar tespit edildi.

2 BİN YILLIK KÖPRÜDE ÇATLAK YOK

İlçe merkezinde bulunan ve halen çevre köylere ulaşımı sağlayan Roma döneminden kalma tarihi Sulusaray Köprüsü depremde zarar görmedi. 2 bin yıllık tarihi yapı, köylere olan karayolu ulaşımını güvence altına almaya devam ediyor.

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