AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem | Olumsuz bir durum var mı?
Son dakika...Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem çevredeki birçok ilde hissedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu A Haber canlı yayınında bölgedeki son duruma dair bilgileri paylaştı. Öte yandan AFAD, yaptığı açıklamada, depremin çevre illerden de hissedildiğini belirterek Yozgat'ta 2 katlı ev, Tokat Sulusaray ilçesinde 5 ahırın hasar gördüğünü duyurdu.
Son dakika... Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevredeki birçok ilde hissedildi.
Büyüklük:5.6 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-18
Saat:18:11:22 TSİ
Enlem:40.05806 N
Boylam:35.95611 E
Derinlik:5.99 km
Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.
"TÜM EKİPLERİ SAHA TARAMALARINA BAŞLAMIŞTIR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
ESKİ BİNALARIN YIKILDIĞINA DAİR İHBARLAR VAR
Numan Hatipoğlu A Haber canlı yayınında bölgedeki son duruma dair bilgileri paylaştı.
Hatipoğlu "Sulusaray ilçesinde bugün incelemelerde bulunmuştuk. Yoldayken deprem yaşandı geri bölgeye dönüyorum. Bu bölgede 3 ilçemiz var depremin etkisini hisseden. 3. İlçemize ziyaret sırasında gerçekleşti deprem. Birkaç eski binalarda yıkım olduğuna dair ihbarlar var. Hızlıca ekiplerimiz burada olay yerindeler. Değerlendirecekler. Şuan itibarıyla duyumlarımız o doğrultuda. Hemen çalışmalara başlayacağız. Yaralı yönünde bir ihbar yok." İfadelerini kullandı.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Şu anda AFAD merkezine doğru hareket halindeyiz ve 5,6'lık bir depremin meydana geldiğini biliyoruz. İlk yapılan tespitlere göre şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Vatandaşlar doğal olarak tedirgin oldular sokaklara caddelere indiler. Dün gece de deprem oldu orada da ciddi bir tablo yoktu fakat vatandaşlar tedirgin oldular biz belediye olarak aşevimizle ve itfaiye ekiplerimizle deprem bölgesinde bulunduk. Şimdi ki deprem biraz daha şiddetli Sulusaray beldesinde meydana geldi belli başlı yerlerde özellikle camilerin minarelerinin yıkıldığına dair bilgileri aldık net bilgileri birazdan alacağız." ifadelerini kullandı.
"YOZGAT İLİMİZDE 2 KATLI EV İLE TOKAT İLİMİZİN SULUSARAY İLÇESİNDE 5 AHIRIN ETKİLENDİ"
Öte yandan AFAD, yaptığı açıklamada, depremin çevre illerden de hissedildiğini belirterek Yozgat'ta 2 katlı ev, Tokat Sulusaray ilçesinde 5 ahırın hasar gördüğünü duyurdu. ,"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki #deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Artçılar devam ederken Tokat'ta Sulusaray ilçesinde saat 18.31'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-04-18 18:11:22 40.05806 35.95611 5.99 MW 5.6 Sulusaray (Tokat)
2024-04-18 17:09:45 40.03528 41.35667 7.0 ML 2.1 Yakutiye (Erzurum)
2024-04-18 16:56:06 38.08694 38.44472 13.2 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-04-18 15:51:11 37.93667 29.11972 7.0 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2024-04-18 15:50:16 37.88944 26.60778 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [31.63 km] Seferihisar (İzmir)
2024-04-18 14:54:16 37.52472 37.05306 11.62 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-18 14:52:52 36.65944 29.28472 7.0 ML 1.1 Fethiye (Muğla)
2024-04-18 13:29:20 39.97389 41.37722 7.06 ML 3.0 Yakutiye (Erzurum)
2024-04-18 13:20:57 40.10528 35.95139 5.48 ML 1.7 Zile (Tokat)
2024-04-18 13:17:00 37.51222 29.60944 7.0 ML 1.2 Yeşilova (Burdur)
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