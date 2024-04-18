AFAD duyurdu! Tokat’ta korkutan deprem | Olumsuz bir durum var mı?

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Şu anda AFAD merkezine doğru hareket halindeyiz ve 5,6'lık bir depremin meydana geldiğini biliyoruz. İlk yapılan tespitlere göre şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Vatandaşlar doğal olarak tedirgin oldular sokaklara caddelere indiler. Dün gece de deprem oldu orada da ciddi bir tablo yoktu fakat vatandaşlar tedirgin oldular biz belediye olarak aşevimizle ve itfaiye ekiplerimizle deprem bölgesinde bulunduk. Şimdi ki deprem biraz daha şiddetli Sulusaray beldesinde meydana geldi belli başlı yerlerde özellikle camilerin minarelerinin yıkıldığına dair bilgileri aldık net bilgileri birazdan alacağız." ifadelerini kullandı.



"YOZGAT İLİMİZDE 2 KATLI EV İLE TOKAT İLİMİZİN SULUSARAY İLÇESİNDE 5 AHIRIN ETKİLENDİ"

Öte yandan AFAD, yaptığı açıklamada, depremin çevre illerden de hissedildiğini belirterek Yozgat'ta 2 katlı ev, Tokat Sulusaray ilçesinde 5 ahırın hasar gördüğünü duyurdu. ,"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki #deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Artçılar devam ederken Tokat'ta Sulusaray ilçesinde saat 18.31'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.