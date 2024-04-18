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Ağabeyini yaralayan şüphelilere adliye girişinde bıçakla saldırdı; o anlar kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Ağabeyini yaralayan şüphelilere adliye girişinde bıçakla saldırdı; o anlar kamerada

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde B.A., silahlı kavgada ağabeyini yaralayan şüphelilere, adliyeye sevk edildikleri sırasında bıçakla saldırdı. B.A. yakalanıp tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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