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Samsun'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Samsun’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'da aniden etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süren fırtınanın ardından Samsun’da gündelik hayat yeniden normale döndü.

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