İliç'te toprak altından çıkartılan maden işçisine son görev! Gözü yaşlı aileye Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın (33) cenazesi, Bakan Bayraktar'ın katılımıyla toprağa verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gözyaşı döken Uğur Yıldız'ın annesi Sevda (55), babası Ali Ekber (58) ve eşi Gamze Yıldız'a sarılarak teselli etti. Bayraktar, gözü yaşlı aileyi Başkan Erdoğan ile de görüştürdü. Başkan Erdoğan, telefonla acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'e ait altın madeninde, 13 Şubat'ta yaklaşık 10 metreküp toprağın yamaçtan akması ile toprak altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın, dün akşam saatlerinde cenazesine ulaşıldı. 1,5 yıl önce Gamze Yıldız (30) ile evlenen Uğur Yıldız için bugün cenaze düzenlendi.
Otlukbeli ilçesi Avcıçayırı köyündeki cemevindeki cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yıldız'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Bayraktar, gözü yaşlı aileyi Başkan Erdoğan ile de görüştürdü. Erdoğan, telefonla acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Hatırlanacağı üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin naaşına ulaşıldığını belirtti.
Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Ulaşılan naaşın 33 yaşındaki işçi Uğur Yıldız'a ait olduğu öğrenildi.
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