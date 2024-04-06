Sancaktepe'de aile katliamı! Evde uyuyan ailesine kurşun yağdırdı: Ardından kendini...
Sancaktepe'de, kan donduran bir aile katliamı yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Yusuf Fırat, evde uyuyan annesi, babası, erkek kardeşi ve ikiz kardeşinin üzerine kurşun yağdırdıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda anne ve erkek kardeşi hayatını kaybederken; baba ve ikiz kız kardeş ağır yaralandı. Şüpheli ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Sancaktepe'de, kan donduran adeta bir aile katliamı yaşandı.
Olay, saat 08.00 sıralarında, Sancaktepe Veysel Karani Caddesi Hidayet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Yusuf Fırat; sabah saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi.
Yusuf Fırat, uyudukları sırada annesi Sabiha Fırat, babası Murat Fırat, ikiz kız kardeşi Zehra Fırat ve erkek kardeşi Bilal Fırat'a silahla defalarca ateş etti. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı. Baba Murat Fırat, olayın ardından evin yakınındaki bakkala giderek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan aile yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine koştu.
Olayda, anne Sabiha Fırat ve erkek kardeş Bilal Fırat olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Yusuf Fırat, baba Murat Fırat ve ikiz kız kardeş Zehra Fırat ağır yaralandı.
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