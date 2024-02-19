Erzincan’da madencileri arama çalışmalarda 7. gün! A Haber canlı yayınında aktardı: Yeni toprak kaymaları yaşanıyor





İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada bugüne kadar 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Türkiye müdürü C.D.'nin de olduğu 3 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken bilirkişi raporunda olaydan bir süre önce işçiler tarafından alanda çekildiği belirtilen çatlak fotoğrafları yer aldı. Fotoğraflarda çatlakların büyüklüğü ve çevreye yayılması dikkat çekti.

BİR KEZ DAHA KAYMA YAŞANDI

A Haber muhabiri Murat Onur son durumu bölgeden aktardı. Onur, "Bir son dakika bilgisi ile yayınımıza başlayalım. Arama kurtarma ekiplerinin çalıştığı alanda toprak kaldırılan alanda biraz önce bir kez daha kayma meydana geldi. O alandan ekiplerin hemen uzaklaştırıldığı bilgisini sizlerle paylaşalım." ifadelerini kullandı.