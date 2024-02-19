Erzincan'da madencileri arama çalışmalarda 7. gün! A Haber canlı yayınında aktardı: Yeni toprak kaymaları yaşanıyor
Son dakika haberi | Erzincan'daki madende yaşanan toprak kayması faciası ile ilgili bölgede çalışmalar devam ederken, toprak kayması öncesi bölgede görülen çatlakların olduğu fotoğraflar bilirkişi raporuna girdi. Öte yandan A Haber canlı yayınına bağlanan A Haber muhabiri Murat Onur, bölgeden son gelişmeleri aktarırken alanda yeni toprak kaymalarının da yaşandığını söyledi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı faciadan kısa bir süre önce madenciler tarafından çekildiği belirtilen çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda yer aldı. Rapora giren 3 kare fotoğrafta dağ şeklinde istiflenen siyanürlü toprakta devasa yarıkların oluştuğu görülüyor.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat saat 14.28'de kayan toprağın altında kalan 9 Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yakından takip ediyor. 24 saatlik periyotlarla basını bilgilendiren Bakanlar, çalışm işçiyi arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde de aralıksız devam ediyor. 940 hektarlık bir araziye sahip maden ocağındaki çalışmaları İçişleri Bakanı Alialarda gelinen durumu anlatıyor. Maden ocağının liç alanında biriken 35 milyon metreküp toprağın Sabırlı deresine kayan 5 milyon metreküplük bölümünün daha önce belirlenen yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki mermer ocağına nakli devam ediyor. 2 bin 700'ü aşkın personelin dışında 800 araç, 60 ekskavatörle günde 1000 ile 1500 kamyona yakın toprak nakli gerçekleştiriyor. İklim koşulları ve özelikle jeoradarların devamlı takibi ile bölgedeki çalışmalar güvenli bir şekilde sürdürülüyor.
İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada bugüne kadar 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Türkiye müdürü C.D.'nin de olduğu 3 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken bilirkişi raporunda olaydan bir süre önce işçiler tarafından alanda çekildiği belirtilen çatlak fotoğrafları yer aldı. Fotoğraflarda çatlakların büyüklüğü ve çevreye yayılması dikkat çekti.
BİR KEZ DAHA KAYMA YAŞANDI
A Haber muhabiri Murat Onur son durumu bölgeden aktardı. Onur, "Bir son dakika bilgisi ile yayınımıza başlayalım. Arama kurtarma ekiplerinin çalıştığı alanda toprak kaldırılan alanda biraz önce bir kez daha kayma meydana geldi. O alandan ekiplerin hemen uzaklaştırıldığı bilgisini sizlerle paylaşalım." ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMALARDA 7. GÜN
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Ara ara yağışın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 700 civarında personel katılıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarını koordine ediyor.
Arama kurtarma faaliyetleri, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yer altı radarıyla yürütülüyor.
Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilen aramalarda, yüksek teknolojik cihazlarla toprak altında kalan işçilere ulaşılmaya çalışılıyor.
Toprak altında kalan işçilerin olabileceği bölgeleri belirleyen ekipler, havadan ve karadan tam donanımlı cihazlarla tarama faaliyetleri yapıyor.
TOPRAK YIĞINLARININ PLANLAMA DOĞRULTUSUNDA TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Çok sayıda iş makinesinin çalıştığı alanda dere yatağı ve liç alanından alınan toprak, planlama doğrultusunda, kamyonlarla aynı maden sahası içerisinde manganez ocağının yanındaki eski mermer ocağı bölgesine taşınıyor.
Ekipler, 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak tüm noktaları termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları başta olmak üzere gelişmiş teknolojik cihazlarla havadan ve karadan tarayarak çalışmalara destek veriyor.
KAYIP İŞÇİLERİ BULMAK İÇİN EKİPLER İKİ NOKTAYA YOĞUNLAŞIYOR
Kayıp işçilerden 6'sının bölgedeki dere yatağına kayan toprak kütlesinin içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırılıyor.
Manganez ocağında 1,5 milyon metreküpe yakın toprak bulunduğu ve bu toprağın 35 metre yükseklikte olduğu değerlendiriliyor.
Heyelan riskine karşı güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede ayrıca toprak ve su analizleri de yapılıyor.
MADEN OCAĞI SORUŞTURMASINDA 6 ZANLI TUTUKLANMIŞTI
İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D'nin de olduğu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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