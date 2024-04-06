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Ormanın hayaleti bu sefer çatı arasında görüntülendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Ormanın hayaleti bu sefer çatı arasında görüntülendi

Sivas’ın Zara ilçesinde Ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, bir ahırın çatı arasında görüntülendi.

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