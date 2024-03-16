İliç'teki toprak kayması faciasında yeni gelişme! İşçilerin kullandığı araca ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasında işçilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre işçilerin kullandığı bir pikap toprak altında bulundu. İşte o anlar...
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasında işçilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre işçilerin kullandığı bir pikap toprak altında bulundu.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.
MÜHENDİSLER ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı. İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.
Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…
- MEB'den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!
- 1999-2000-2003-2008 Sigorta Girişliler Dikkat! EYT Sonrası Erken Emeklilik Kapıda! Yaş, Prim ve Gün Şartları Baştan Aşağı Sıralandı!
- Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50'de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR'dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?
- 1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...
- 1 Kaşık Zerdeçal ile Şifa Mucizesi! Kaynayan Suya Ekleyin, Bu Hastalıklara Veda Edin!
- Çamaşır Makinesine Bulaşık Süngeri Koyun: O Sorun Artık Tarih!