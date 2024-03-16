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İliç'teki toprak kayması faciasında yeni gelişme! İşçilerin kullandığı araca ulaşıldı

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Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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İliç’teki toprak kayması faciasında yeni gelişme! İşçilerin kullandığı araca ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasında işçilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre işçilerin kullandığı bir pikap toprak altında bulundu. İşte o anlar...

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasında işçilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre işçilerin kullandığı bir pikap toprak altında bulundu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.

MÜHENDİSLER ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı. İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İliç’teki toprak kayması faciasında yeni gelişme!İliç’teki toprak kayması faciasında yeni gelişme! İLİÇ'TEKİ TOPRAK KAYMASI FACİASINDA YENİ GELİŞME!
Toprak kaymasından yeni görüntüToprak kaymasından yeni görüntü TOPRAK KAYMASINDAN YENİ GÖRÜNTÜ

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