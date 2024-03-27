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Oğuz Murat Aci'nin acılı babası Timur Cihantimur'un izini dedektif gibi sürdü: Lüks araçla 5 kez hız cezası yemiş!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Oğuz Murat Aci’nin acılı babası Timur Cihantimur’un izini dedektif gibi sürdü: Lüks araçla 5 kez hız cezası yemiş!

Lüks aracıyla 5 kişiyi ezen ve 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte Mısır üzerinden ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un izi dedektif gibi sürüldü. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin acılı babası, lüks aracın 17 yaşındaki çocuğa tahsis edildiğini ve Timur Cihantimur'un daha önce bu araçla 5 kez hız cezası yediğini söyledi.

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart günü ehliyetsiz kullandığı Porsche marka otomobille, yol kenarında ATV'leri bozulan 5 kişiyi ezip Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur olaydan birkaç saat sonra annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

Timur'un babası Bülent Cihantimur hakkında yurtdışına çıkış yasağı ile karakola imza atma yükümlülüğü getirilmişti. Timur ile annesini kaçtıkları sırada havalimanına götüren çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu ise tutuklanmıştı.

"TESLİM OLMASINI İSTİYORUZ"
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci olayın ardından adeta dedektif gibi iz sürdü. Özer Aci aldıkları bazı duyumları şöyle anlattı: "Timur Cihantimur'la aynı okulda okuyan bir kızımızın annesi, bir aile dostumuzun arkadaşı. Kız, Timur Cihantimur'un her gün okula arabayla geldiğini söylüyor annesine. Biz de yaptığımız araştırmalarda, oğlumun ölümüne neden olan olaydan birkaç ay önce aynı lüks araç yine aynı bölgede 5 sefer ceza yemiş.

Büyük olasılıkla çocuk yiyor bunları. Cezaların detayına ulaşamadık ama hız cezası olduğu belli, yüksek miktarlarda ceza yazılmış. Ödeme tarihlerini de gördük, 8'inci ya da 10'uncu aydı. Yani görülüyor ki bu araç bu çocuğa tahsis edilmiş. Oğlumuz hiçbir zaman geri gelmeyecek. Ancak onu hayattan koparan, onu bizden, eşinden, çocuğundan koparan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un adalete teslim olmasını istiyoruz."

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