Oğuz Murat Aci’nin acılı babası Timur Cihantimur’un izini dedektif gibi sürdü: Lüks araçla 5 kez hız cezası yemiş!

Büyük olasılıkla çocuk yiyor bunları. Cezaların detayına ulaşamadık ama hız cezası olduğu belli, yüksek miktarlarda ceza yazılmış. Ödeme tarihlerini de gördük, 8'inci ya da 10'uncu aydı. Yani görülüyor ki bu araç bu çocuğa tahsis edilmiş. Oğlumuz hiçbir zaman geri gelmeyecek. Ancak onu hayattan koparan, onu bizden, eşinden, çocuğundan koparan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un adalete teslim olmasını istiyoruz."

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