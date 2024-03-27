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İstanbul Sarıyer’de motosikletinin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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İstanbul Sarıyer’de motosikletinin tehlikeli yolculuğu

Sarıyer'de, akan trafiğe aldırmadan motosikletini tek teker üstünde süren sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

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