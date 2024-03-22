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Haberler Galeri Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezerek Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur hakkında süreç devam ederken katilin annesi Eylem Tok'un kaza gününe ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Timur Cihantimur kazadan önce annesiyle restoranda yemek yediği görüldü. Daha sonra aracıyla yola çıkan ve kaza yapan Cihantimur hemen annesi Eylem Tok'u ararken Tok'un panik içinde yemek yediği restorandan ayrıldığı görülüyor. Olaya ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri yayınlanırken Tok'un olay yerine gidiş anları da tespit edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:40
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Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya neden olan ve yazar annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılan T.C'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in YouTube canlı yayınında yer alan görüntülere göre anne Eylem Tok ve T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun restoranda yemek yediği anlar kameralara yansıdı.

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Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

KAZA ÖNCESİ ANNESİYLE RESTORANDA YEMEK YEDİ

Görüntülerde ölümlü kazadan önce T.C'nin, ünlü bir iş insanın torunu olan arkadaşıyla, annesini restoranda ziyaret ettiği ve birlikte yemek yedikleri anlar görüntülendi. 17 yaşındaki T.C'nin restorana, kaza anında kullandığı araçla geldiği görüldü.

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Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

KATİL CİHANTİMUR VE ARKADAŞLARI MEKANDAN BÖYLE AYRILDI

Eylem Tok, oğlu T.C ve T.C'nin arkadaşı ile Ayşe Ceren Saltoğlu'nun birlikte yemek yediği anlardan sonra T.C ve arkadaşının mekandan ayrıldığı görüntülere yansıdı. Mekanın otoparkından lüks araçla çıkan T.C'den başka bir araç daha objektife takıldı. Diğer lüks cipte ise T.C'nin arkadaşları olduğu anlaşıldı.

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Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Mekandan iki araçla çıkan çocukların bir akaryakıt istasyonunda alışveriş ettiği anlar da kameralara yansıdı. Görüntülerde yaşları reşit olmayan çocukların sigara kullandıkları da görüldü.

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Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

ATV'LERİN OLDUĞU YOLDA YARIŞTILAR

Akaryakıt istasyonunda çıktıktan bir süre sonra, daha önce ATV'lerin gittiği yolda yarış yaptıkları belirlenen çocuklar, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kazaya neden oluyor.