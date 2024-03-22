Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

KATİL CİHANTİMUR VE ARKADAŞLARI MEKANDAN BÖYLE AYRILDI

Eylem Tok, oğlu T.C ve T.C'nin arkadaşı ile Ayşe Ceren Saltoğlu'nun birlikte yemek yediği anlardan sonra T.C ve arkadaşının mekandan ayrıldığı görüntülere yansıdı. Mekanın otoparkından lüks araçla çıkan T.C'den başka bir araç daha objektife takıldı. Diğer lüks cipte ise T.C'nin arkadaşları olduğu anlaşıldı.