Katil Timur Cihantimur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez… | Kaza geliyorum demiş

Canavar Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki katil oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz araç kullandı, 1 Mart gecesi yaşanan kazada, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı ve New York manzaralı lüks bir dairede kalmaya başladı. Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden 24 gün geçerken acılı Aci Ailesi'nin iddiası, kazanın adım adım geldiğini kanıtladı.

Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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