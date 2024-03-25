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Haberler Galeri Katil Timur Cihantimur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez… | Kaza geliyorum demiş

Katil Timur Cihantimur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez… | Kaza geliyorum demiş

Canavar Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki katil oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz araç kullandı, 1 Mart gecesi yaşanan kazada, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı ve New York manzaralı lüks bir dairede kalmaya başladı. Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden 24 gün geçerken acılı Aci Ailesi'nin iddiası, kazanın adım adım geldiğini kanıtladı.

Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:24
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Katil Timur Cihantimur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez… | Kaza geliyorum demiş

Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden tam 24 gün geçti. Eylem Tok ile tanınmış estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, ehliyetsiz ailesine ait lüks otomobilin direksiyonuna geçti.

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Katil Timur Cihantimur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez… | Kaza geliyorum demiş

1 Mart akşamı arkadaşları ile buluşan Cihantimur'un, iddiaya göre yarış yaptıkları sırada yol kenarında bekleyen ATV sürücüsü gruba çarpması sonucu evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi.

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Katil Timur Cihantimur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez… | Kaza geliyorum demiş

CANİ ANNE İLE OĞLUNUN İADESİ İSTENDİ

Kaza sonrası Eylem Tok'tan yardım isteyen Cihantimur, adalete teslim olmak yerine ailesi tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye firar etti. Canavar anne Tok ile katil oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartılırken Adalet Bakanlığı, ABD'den iadesini istedi.

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Katil Timur Cihantimur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez… | Kaza geliyorum demiş

"HABERİMİZ YOKTU" SAVUNMASI YALAN ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Tok ile oğlu Timur'u havalimanına götürdüğü belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ulaşılan yeni kamera görüntüleri ise ailenin "Timur'un arabayı aldığından haberimiz yoktu" yalanını gözler önüne serdi.

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Katil Timur Cihantimur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez… | Kaza geliyorum demiş

Kaza gecesi Göktürk'te bir kafede oturan annesi Eylem Tok'un yanına, kaza yaptığı lüks araçla giden Timur'un dakikalar sonra o araçla mekandan ayrıldığı görüntülendi.