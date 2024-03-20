Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili tutuklama sayısı 5' e çıktı! Sahaya ilk atlayan taraftarın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberine göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle adliyeye sevk edilen 13 kişiden, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklama sayısı 5'e çıktı.
Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin'de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T. ve bir kişi daha çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen 13 kişiden, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sahaya ilk giren Hasan Ç. ifadesinde, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim. Amacım futbolculara 'soyunma odasına gidin' demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.
Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
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