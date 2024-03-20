Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili tutuklama sayısı 5’ e çıktı! Sahaya ilk atlayan taraftarın ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sahaya ilk giren Hasan Ç. ifadesinde, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim. Amacım futbolculara 'soyunma odasına gidin' demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.

Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.