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Kadıköy'de 300 bin dolarlık kuyumcu soygunu kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Kadıköy’de 300 bin dolarlık kuyumcu soygunu kamerada

Kadıköy'de bir kuyumcuya sabaha karşı girerek içerde bulunan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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