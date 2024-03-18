18 Mart 2024, Pazartesi
Fenerbahçeli Oosterwolde'den Trabzonspor taraftarına çirkin el hareketi! Olayların fitilini ateşledi
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gol düellosuna sahne olan kritik derbi mücadelesinin ardından saha içerisinde olaylar baş gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde'nin galibiyet kutlaması sırasında Trabzonspor tribününe yaptığı çirkin el hareketi ortaya çıktı. İşte saha içindeki kargaşanın fitilini ateşleyen o kareler...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 01:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 01:49
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