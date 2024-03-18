Fenerbahçeli Oosterwolde'den Trabzonspor taraftarına çirkin el hareketi! Olayların fitilini ateşledi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gol düellosuna sahne olan kritik derbi mücadelesinin ardından saha içerisinde olaylar baş gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde'nin galibiyet kutlaması sırasında Trabzonspor tribününe yaptığı çirkin el hareketi ortaya çıktı. İşte saha içindeki kargaşanın fitilini ateşleyen o kareler...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 01:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 01:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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