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Haberler Galeri Fenerbahçeli Oosterwolde'den Trabzonspor taraftarına çirkin el hareketi! Olayların fitilini ateşledi

Fenerbahçeli Oosterwolde'den Trabzonspor taraftarına çirkin el hareketi! Olayların fitilini ateşledi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gol düellosuna sahne olan kritik derbi mücadelesinin ardından saha içerisinde olaylar baş gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde'nin galibiyet kutlaması sırasında Trabzonspor tribününe yaptığı çirkin el hareketi ortaya çıktı. İşte saha içindeki kargaşanın fitilini ateşleyen o kareler...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 01:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 01:49
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Fenerbahçeli Oosterwolde’den Trabzonspor taraftarına çirkin el hareketi! Olayların fitilini ateşledi

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Akyazı Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlilerin 3-2 galip geldiği maç sonu saha karıştı.

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Fenerbahçeli Oosterwolde’den Trabzonspor taraftarına çirkin el hareketi! Olayların fitilini ateşledi

Taraftarlar sahaya girerken, Fenerbahçeli futbolcularla kavga çıktı.

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Fenerbahçeli Oosterwolde’den Trabzonspor taraftarına çirkin el hareketi! Olayların fitilini ateşledi

OOSTERWOLDE'DEN TRABZONSPOR TARAFTARINA ÇİRKİN HAREKET!

Sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde'nin olayların fitilini ateşleyen galibiyet kutlaması sırasında tribünlere yaptığı çirkin hareket ortaya çıktı.

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Fenerbahçeli Oosterwolde’den Trabzonspor taraftarına çirkin el hareketi! Olayların fitilini ateşledi

İŞTE DEVAMINDAN GELİŞEN OLAYLAR...

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Fenerbahçeli Oosterwolde’den Trabzonspor taraftarına çirkin el hareketi! Olayların fitilini ateşledi