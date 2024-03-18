Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltında! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30'uncu haftasında dün akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.
OYUNCULARLA TARAFTARLA KARŞI KARŞIYA GELDİ
Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.
Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
12 KİŞİ GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçına yönelik 12 şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
İŞTE BAKAN YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI
Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
📌Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
📌Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
PASSOLİG KARTI YOKMUŞ
📌Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.
📌Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
📌Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
📌Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.
TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ: KABUL EDİLEMEZ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."
BAKAN BAK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
OYUN ZAMAN ZAMAN DURDU
Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu.
Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.
FENERBAHÇE, ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Galatasaray ile zirve takibini sürdürdü. Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 79'a yükselterek zorlu deplasmanda kritik bir 3 puan elde etti.
Fenerbahçe'nin ilk 2 golünü atan Fred, sarı-lacivertli takım forma altında ilk gollerini kaydederek 3 puanın alınmasında katkı sağladı.
"FAİLLERDEN HESAP SORULMALI"
Tüm bu yaşananların ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino da bir açıklama yaptı. Olanları 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Infantino, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından karşılaşılan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim; futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki bu kadar insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende olmalıdır. İlgili makamlara, Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin yaptıklarından hesap sorulması için sesleniyorum" ifadelerine yer verdi.
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