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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Sahaya giren taraftar şerefsizce bir saldırıya uğradı

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Sahaya giren taraftar şerefsizce bir saldırıya uğradı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan olaylı geçen Fenerbahçe derbisine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Doğan yaptığı açıklamada "Sahaya giren taraftar, derdest hale getirilmişken ŞEREFSİZCE BİR SALDIRIYA UĞRADI!" ifadelerini kullandı.

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