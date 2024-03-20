Canavar anne Tok ve katil oğlu Cihantimur’un kaçışında yeni perde! Arkadaşı kaza gecesini anlattı

Kazanın ardından aracını durdurduğunu söyleyen D.O.Ö. "Hemen yaralıların yanına koştum ve kontrol ettim. Arkadaşım Z.H. yaralıların biriyle konuştu, yaralı şahıs kendi telefonunu Z.H'ye vererek başına bakmasını istedi. Z.H. yaralının başına baktıktan sonra, Z.H. hem ehliyetimiz olmadığından ve aracın kalabalık etmemesi için aracın anahtarını benden alıp K.A. ile birlikte aracı siteye götürdü" ifadelerini kullandı.

D.O.Ö'nün olay yerine giden polis ekiplerine ehliyetsiz yakalanmamak için aracının arkadaşı tarafından götürüldüğü anlaşıldı. Ancak aracı götüren arkadaşının da ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.