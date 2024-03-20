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Gaziantep Büyükşehir emekli kart müjdelerle dolu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Gaziantep Büyükşehir emekli kart müjdelerle dolu...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların kullanacağı, avantaj ve indirimlerden yararlanacağı "Emekli Kart" tanıtıldı.

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