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Haberler Galeri Katil oğlunu ABD'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok'tan yeni haber! New York'un en ünlü hukuk bürosu ile...

Katil oğlunu ABD'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok'tan yeni haber! New York'un en ünlü hukuk bürosu ile...

5 kişiyi ezen ve bir kişinin ölümüne neden olan katil oğlu Timur Cihantimur'u Mısır üzerinden ABD'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok'un New York'ta elini kolunu sallaya sallaya gezdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. New York'un en pahalı yerlerinden olan Central Park'a bakan bir rezidanstaki lüks evde kaldığı öğrenilen Tok'un şimdi de şehrin en ünlü ve en pahalı hukuk bürosu ile görüştüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:34
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Katil oğlunu ABD’ye kaçıran canavar anne Eylem Tok’tan yeni haber! New York’un en ünlü hukuk bürosu ile...

Tarihler 1 Mart 2024'ü gösterdiğinde İstanbul Eyüpsultan'da korkunç bir kaza yaşandı. Op. Dr. Bülent Cihantimur ve sözde yazar canavar anne Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur (16), 3 ATV aracına çarptı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı.

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Katil oğlunu ABD’ye kaçıran canavar anne Eylem Tok’tan yeni haber! New York’un en ünlü hukuk bürosu ile...

Ancak aile ambulans çağırmak ve hesap vermek yerine kaçmak için plan yaptı. Canavar anne Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı.

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Katil oğlunu ABD’ye kaçıran canavar anne Eylem Tok’tan yeni haber! New York’un en ünlü hukuk bürosu ile...

Vicdansız anne ile katil oğlu geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York kentinde ortaya çıktı. Canavar anne ve katil oğlu, hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler attı.

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Katil oğlunu ABD’ye kaçıran canavar anne Eylem Tok’tan yeni haber! New York’un en ünlü hukuk bürosu ile...

Takvim'in haberine göne; firari anne oğulla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. New York'taki Türkler tarafından adeta takibe alınan ikilinin, kentin en lüks yerinde kaldığı ortaya çıktı.

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Katil oğlunu ABD’ye kaçıran canavar anne Eylem Tok’tan yeni haber! New York’un en ünlü hukuk bürosu ile...

Anne-oğul, Columbus Corner'dan başlayıp kuzeye doğru uzanan ve Central Park'a hakim Yukarı Batı Yakası'nın son derece lüks ve pahalı apartmanlarından birinde oturduğuna dair iddialar ortaya atıldı.