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Muş'ta karda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Muş’ta karda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

Son dakika haberine göre Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı.

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