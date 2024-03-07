Yazar Eylem Tok’un oğlunun 1 kişiyi öldürdüğü kazaya karışan araçları A Haber görüntüledi

İstanbul'da yazar Eylem Tok’un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden 5 kişiye çarpmış ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından yazar Eylem Tok, oğlunu Mısır'a kaçırdı. Olay sonrasında 17 yaşındaki sürücü ve onu Mısır'a kaçıran annesi için hazırlanan kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Kazaya dair detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlatırken kazaya karışan araçları A Haber muhabiri Hasan Zahid Zaim ekrana getirdi.

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