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Yazar Eylem Tok neden Mısır'a kaçtı? İşte adım adım firar planı

İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C. ile kendisine Mısır'a kaçıran annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaza sonrası yurtdışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin neden Mısır'ı seçtiği ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 08:37
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Yazar Eylem Tok neden Mısır’a kaçtı? İşte adım adım firar planı

1 Mart Cuma akşamı Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz'da yaşanan olayda, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Keçeci (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

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Yazar Eylem Tok neden Mısır’a kaçtı? İşte adım adım firar planı
Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, başka bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi.
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Yazar Eylem Tok neden Mısır’a kaçtı? İşte adım adım firar planı
O sırada Porsche marka lüks cip 5 kişiye çarparak ormanlık alana savurdu. Kazada Murat Acı hayatını kaybetti, diğerleri ise yaralandı.
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Yazar Eylem Tok neden Mısır’a kaçtı? İşte adım adım firar planı

3 KİŞİNİN TELEFONU ORTADA YOK

Kazayı sosyetik camia tarafından da tanınan yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C.'nin yaptığı belirlendi.

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Yazar Eylem Tok neden Mısır’a kaçtı? İşte adım adım firar planı

SABAH'ın ulaştığı vefat eden Murat Acı'nın ortağı Mesut Yılmaz, "Burada kazada yaralananlardan Tahsin, İbrahim ve Hasan'ın cep telefonları hala ortada yok.