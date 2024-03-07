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Yazar Eylem Tok neden Mısır'a kaçtı? İşte adım adım firar planı
İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C. ile kendisine Mısır'a kaçıran annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaza sonrası yurtdışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin neden Mısır'ı seçtiği ortaya çıktı.
Sabah
Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:19Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 08:37