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Burdur'da drift yapan sürücülere 64 bin 466 lira ceza kesildi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Burdur’da drift yapan sürücülere 64 bin 466 lira ceza kesildi

Burdur'da araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

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