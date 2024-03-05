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Günlerdir beklenen sağanak yağış bugün başlıyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji'den üst üste yeni uyarılar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Günlerdir beklenen sağanak yağış bugün başlıyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den üst üste yeni uyarılar...

Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken çok sayıda ilde de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bazı bakanlıklar sağanak yağış konusunda vatandaşları uyarırken bütün haftanın yağışlı geçeceği belirtildi. Diğer yandan sürücüler de etkili olacak kuvvetli lodos nedeniyle uyarıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların hızla düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların yurt genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini bildirdi.

Batı bölgelerinde bu sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.

KUVVETLİ LODOS GELİYOR

Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde bugün kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek. İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor."

BAKAN YERLİKAYA DA DÜN UYARMIŞTI: 16 İL DİKKAT!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu'nun batısında ve iç kesimlerinde bulunan 16 ilde beklenen aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın için aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle Muğla ve Antalya için turuncu, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman için sarı uyarıda bulunduğuna dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

O İLLERE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir, Aydın, Edremit Körfezi, Muğla ve Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından bazı illerde sağanak yağış olacağını duyurarak, şunları söyledi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre yarın; İzmir, Aydın, Edremit Körfezi, Muğla, Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde rüzgârın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın; sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınaya bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."

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