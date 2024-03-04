Mart ayında kış geri geliyor! Toz taşınımı nerelerde olacak?

Mart'ta kış geri dönüyor, yeni haftada soğuk geçecek. Ayrıca, mega kent İstanbul’da çamur yağması da bekleniyor. Havanın notlarını İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil aktardı. İşte detaylar…

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