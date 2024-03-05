İstanbul’da feci kaza! TEM Otoyolu karşıdan karşıya geçmek istediler! 5 kişi hayatını kaybetti...

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.