İstanbul'da feci kaza! TEM Otoyolu karşıdan karşıya geçmek istediler! 5 kişi hayatını kaybetti...
TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki bir otomobil otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybederken, kazada yaşamını yitiren vatandaşların kimlikleri de belli oldu. İşte detaylar...
TEM Otoyolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 5 kişi hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Pendik mevki Sultanbeyli güzergahında meydana geldi. İddiaya göre Soner Kurt kontrolündeki 35 KD 5720 plakalı otomobil TEM Otoyolu Pendik mevkiinde ilerlerken, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
HAYATIN KAYBEDENLERİ İSİMLERİ BELLİ OLDU
Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kapatıp kontrollü bir şekilde düzeni sağladı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 5 kişi morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin çekicinin yardımı yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.
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