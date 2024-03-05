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Kaza değil cinayet! Samsun'da trafik canavarı polise çarptı! 1 şehit...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Kaza değil cinayet! Samsun’da trafik canavarı polise çarptı! 1 şehit...

Samsun'da kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil için polis ekipleri harekete geçerken Özgür B.’nin kullandığı 55 SA 335 plakalı otomobil, polis memuru Orhan Mutlu tarafından durdurulmak istendi. Ancak kaçan araç, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce 55 A 58629 plakalı polis aracının üstüne, sonra ise kaldırıma düşen 46 yaşındaki polis memuru Orhan Mutlu olay yerinde şehit oldu. Polis aracı içerinde bulunan diğer polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde karıştığı kazanın ardından 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarpıp (46) kaçtı Mutlu, olay yerinde şehit olurken Polis memuru A.S.V. ise yaralandı.

Otomobil sürücüsü Ö.B. ile yanındaki arkadaşı ile birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA SONRASI KAÇMAK İSTEDİ

Olay Samsun-Ankara karayolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Karıştığı kazadan sonra kaçmak isteyen Ö.B.'nin kullandığı 55 SA 335 plakalı otomobil, uygulama noktasında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya çarpıp kaçtı.

ÖN CAMA SAVRULAN POLİS OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Çarpmanın etkisiyle Mutlu, 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savruldu. Bu sırada araç içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mutlu, olay yerinde şehit oldu.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.S.V. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şehit polis memurunun naaşı ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Ö.B. ve yanındaki arkadaşını yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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