Kaza değil cinayet! Samsun’da trafik canavarı polise çarptı! 1 şehit...

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.S.V. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şehit polis memurunun naaşı ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Ö.B. ve yanındaki arkadaşını yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.