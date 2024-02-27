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TikTok rezilliğine bir yenisi daha! Öğretmenin karşısında oynayıp video çektiler | İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2024 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
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TikTok rezilliğine bir yenisi daha! Öğretmenin karşısında oynayıp video çektiler | İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti...

TikTok rezilliğine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak İzmir’in Konak ilçesinde, derste öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çeken ve o anları sosyal medyada paylaşan öğrenciler büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Öğretmene saygısızlık içeren görüntülerle ilgili, iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. İşte detaylar...

Son dönemde TikTok aracılığıyla gerek fenomenler gerekse bilinmeyen kullanıcılar üzerinden yapılan ahlaksızlıklar sınır tanımıyor.

TİKTOK REZİLLİĞİNE BİR YENİSİ DAHA
Son olarak İzmir'in Konak ilçesi Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin derste çektiği görüntüler pes dedirtti.

ÖĞRETMENİN KARŞISINDA OYNAYIP TİKTOK VİDEOSU ÇEKTİLER
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 11. sınıftan iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek Tik Tok için video çekti.




SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR
Öğretmenin tüm uyarısına rağmen kayda devam eden öğrenciler, görüntüleri daha sonra da sosyal medya hesaplarından paylaştı.




İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
Öğretmene saygısızlık içeren görüntülerle ilgili, iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

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