SON DEPREMLER: İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli'den açıklama! Merkez üssü belli oldu
Son dakika Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.6 Şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada depremin 7 km derinde gerçekleştiği belirtildi. Yapılan saha taramasında herhangi bir olumsuz durumun olmadığı açıklandı. A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanları, sarsıntıyla ilgili ilk tespitlerde bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, A Haber'e bağlanarak bölgede bir süredir aktiflik gözlemlendiğini açıkladı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 Şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Bursa Kırklareli'de hissedildi.
Yapılan saha taramasında herhangi bir olumsuz durumun olmadığı açıklandı. Depremin detaylarına ilişkin ilk detaylar ise AFAD'ın resmi Twitter (X) hesabı üzerinden paylaşıldı. İşte detaylar...
ÇANAKKALE BİGA'DA 4,6 ŞİDDETİNDE DEPREM!
Çanakkale'de 7 km derinlikte 4,6 şiddetinde gerçekleşen depremi AFAD duyurdu. Depremin etkisi İstanbul'dan hissedildi.
HASAR GÖREN YAPI YOK
AFAD deprem sonrası "Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." Şeklinde açıklamada bulundu.
"AKTİF OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR FAY"
Çanakkale Biga merkez üslü deprem sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç ve Tolga Bekler, önemli açıklamalarda bulundu. Özden, "Çok eski bir fay var orada. Yani jeoloji haritalarına da girmiş olan ama aktif bir fay olmadığını düşündüğümüz bir fay var. Muhtemeldir ki bu fay üzerinde meydana gelen bir deprem." dedi.
İşte Prof. Dr. Özden'in açıklamalarından öne çıkanlar
Biz Çanakkale'de çok şiddetli hissettik bu depremi. Yaklaşık 15 saniye sürdü. Peşi sıra dalgalar şeklinde geldi. Tabi büyüklük olarak 4,6 ya da 4,7'lik bir değerlendirme veriliyor şu an için. Şimdi depremin olduğu bölge biliyorsunuz son 1 aydır 1,5 ila 3 arasında birden çok depremin olduğu, 150'ye yakın depremin olduğu bir alan. Hemen Biga'nın batısında bir alana denk düşüyor burası. Çok eski bir fay var orada. Yani jeoloji haritalarına da girmiş olan ama aktif bir fay olmadığını düşündüğümüz bir fay var. Muhtemeldir ki bu fay üzerinde meydana gelen bir deprem. Zaten yaklaşık 1 aydır da üzerine çok küçük depremler vardı. Sık aralıklarla görüyorduk bunu. Nihayetinde bugün, orta şiddete yakın bir depremle bir kırılma gerçekleşmiş oldu. Tabi büyüklük 6'ya ulaşmadığı için yer yüzünde herhangi biz izi olamaz. Ama süresi de uzun sürmesi burada herkesi biraz panikletti.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç: Bu hatta meydana gelen depremler beklenen ve olağandışı olmayan depremlerdir. Şu anda bu hat üzerinde bir hareketlilik var. Marmara'nın güney kolu üzerinde bir hareketlilik olduğu yakın zamanda oluşan depremlerden ortaya çıkımştır. Depremin olduğu fay oldukça küçük. Daha önce deprem üretmemiş segment üzerinde yer alıyor. 18 Mart 1953'te Biga civarında Yenice ve Gönen fay hattı üzerinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem var. 1983 yılında 6,8 büyüklüğünde bir deprem var. Böyle bir deprem hasar oluşturmaz. Zemini sağlam olmayan yerlerde bu derece hissedilmesi ve vatandaşların panik hali bizim zemin konusunda dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kendine münhasır bir deprem olarak değerlendirilebilir.
Özellikle Çanakkale merkezde hissedilmiş olması zemin koşullarının çok kötü olmasında kaynaklanıyor. Çan ilçesinde bulunuyorum ve ben hissetmedim bile. Özellikle kötü zemin koşullarında depremin etkisinin büyük olması ve insanların bunu hissetmesi zemin koşullarına dikkat edilerek yapılaşmaya dikkat edilmesi gerektiğini gösterdi.
Deprem uzmanı Tolga Bekler: Deprem beni çok şaşırtmadı. Esasında bölge 4 Şubat'tan veri mikro deprem aktivitesi ile kendi gerilme alanını oluşturmaya başlamıştı. Biz de uzun süredir bölgeyi takip ediyoruz. Deprem kümelenmesine bakıldığı zaman çok da uzun olmayan geometrisi dar bir alanda bir fayın oluşmakta olduğu görülüyordu. 4,6 çok büyük bir deprem değil, orta büyüklüğünde altında bir deprem. Mühendislik yapılarına herhangi bir zarar verecek deprem değil.
AFAD'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, A Haber'e bağlanarak bölgede bir süredir aktiflik gözlemlendiğini açıkladı. Tatar, "Bu tabi Biga'nın kuzeybatısında meydana gelen bir deprem. 4,6 büyüklüğünde. Ama burada tabi son 2 aydan bu yana yoğun bir deprem aktivitesinin olduğunu biliyoruz. Bunu bizler de takip ediyoruz. 100'ün üzerinde bugünkünden daha küçük büyüklüklerde mikro deprem aktivitesi var. Bu doğal olarak orada bir fayın da varlığını işaret ediyor. Bunu söylemekte yarar var. Yeni bir faydan ziyade bir yerde doğal olarak bir doğan bir mikrodeprem aktivitesi var. Orada doğal olarak bir faya bağlı deprem aktivitesinden söz etmek mümkün. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yok. Bu tabi önemli bir ayrıntı. 5 ve altındaki büyüklüklerdeki depremlerde biz herhangi bir hasar beklemeyiz. Bu büyüklükteki bir depremi vatandaşlarımızın hissetmesi çok doğal. Muhtemelen bir panik havası da oluşmuş olabilir ama herhangi bir paniğe sevk edilecek bir durum söz konusu değil. Şu anda AFAD'ın tüm ekipleri sahada tarama çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
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