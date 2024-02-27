SON DEPREMLER: İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli’den açıklama! Merkez üssü belli oldu

"AKTİF OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR FAY"

Çanakkale Biga merkez üslü deprem sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç ve Tolga Bekler, önemli açıklamalarda bulundu. Özden, "Çok eski bir fay var orada. Yani jeoloji haritalarına da girmiş olan ama aktif bir fay olmadığını düşündüğümüz bir fay var. Muhtemeldir ki bu fay üzerinde meydana gelen bir deprem." dedi.

İşte Prof. Dr. Özden'in açıklamalarından öne çıkanlar

Biz Çanakkale'de çok şiddetli hissettik bu depremi. Yaklaşık 15 saniye sürdü. Peşi sıra dalgalar şeklinde geldi. Tabi büyüklük olarak 4,6 ya da 4,7'lik bir değerlendirme veriliyor şu an için. Şimdi depremin olduğu bölge biliyorsunuz son 1 aydır 1,5 ila 3 arasında birden çok depremin olduğu, 150'ye yakın depremin olduğu bir alan. Hemen Biga'nın batısında bir alana denk düşüyor burası. Çok eski bir fay var orada. Yani jeoloji haritalarına da girmiş olan ama aktif bir fay olmadığını düşündüğümüz bir fay var. Muhtemeldir ki bu fay üzerinde meydana gelen bir deprem. Zaten yaklaşık 1 aydır da üzerine çok küçük depremler vardı. Sık aralıklarla görüyorduk bunu. Nihayetinde bugün, orta şiddete yakın bir depremle bir kırılma gerçekleşmiş oldu. Tabi büyüklük 6'ya ulaşmadığı için yer yüzünde herhangi biz izi olamaz. Ama süresi de uzun sürmesi burada herkesi biraz panikletti.