Son dakika: Avcılar'da elyaf fabrikasında yangın çıktı
Avcılar'da elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Fabrikanın bitişiğindeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.
Avcılar'da elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Cihangir Mahallesi Dinçer Sokak'taki elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS-2024 geç başvuruları ne zaman başlayacak? YKS (TYT-AYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Sandık Görevlisi ücretleri 2024 | Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
- Survivor Sema Pınar kavgası olayı nedir? Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli?
- SGK kaydı olanlar karar çıktı! 12 ay faizsiz krediye ek 9.000 TL ölüm yardımı! Tek yapmanız gereken...
- Torba yasa kademeleri oluştu! Maddeler listelendi: 3600 ek gösterge, mini EYT, taşerona kadro, erken emeklilik...
- ÖZDEBİR YKS-4 sonuç sorgulama | Özdebir Türkiye Geneli 4. deneme sonuçları açıklandı mı? Soru ve Cevap anahtarı yayımlandı mı?
- Tolga Savacı öldü mü, neden? Ünlü oyuncu Tolga Savacı kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri
- Icardi bu akşam oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Galatasaray-Antalyaspor maçında Icardi olacak mı?
- Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C'liye çifte ödeme...
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu
- AÖL 2. Dönem sınav tarihi | 2023-2024 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?
- 20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü