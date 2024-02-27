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Son dakika: Avcılar'da elyaf fabrikasında yangın çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2024 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
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Son dakika: Avcılar’da elyaf fabrikasında yangın çıktı

Avcılar'da elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Fabrikanın bitişiğindeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Avcılar'da elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Cihangir Mahallesi Dinçer Sokak'taki elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın bitişiğindeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangında yoğun dumandan etkilenen kişilere ambulanslarda müdahale edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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