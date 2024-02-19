Bakan Ali Yerlikaya ve Alparslan Bayraktar'dan Erzincan'daki madencilerin ailelerine ziyaret
Erzincan'ın İliç ilçesindeki, altın madeninde geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. 9 işçi kayan kütlenin altında kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi.
Çöpler köyündeki altın madeninin yığın liç alanında, toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamadığını bildirmişti.
Yaşana gelişmeler sıcaklığını korurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.
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