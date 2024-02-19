Bakan Ali Yerlikaya ve Alparslan Bayraktar’dan Erzincan’daki madencilerin ailelerine ziyaret

Yaşana gelişmeler sıcaklığını korurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.