Erzincan’da maden faciası | Bakan Bakyraktar: 6 işçi dere yatağı alanında 3’ü manganez ocağında
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu milyonlarca metreküp çamur yığınının altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Olay sırasında çekilen görüntülerde toprak yığını altında kalan beyaz araç içerisinde olan Kenan Öz ve 2 arkadaşının, olaydan önce bölgeyi boşaltarak 60-70 kişinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Bölgeyi boşaltarak diğer işçilerin hayatını kurtaran Kenan Öz ve arkadaşları araçla tekrar bölgeyi kontrole giderken toprak yığını altında kaldılar. Toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. Son durum hakkında bilgi veren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Heyelan iki yönlü gerçekleşiyor. Çalışmalarımız yoğunlaştı. 6 işçi dere yatağı alanında 3’ü manganez ocağında." dedi.
İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel katılıyor. Ayrıca 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 yer altı radarı ve iş makineleriyle arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.
İŞÇİLERİN OLDUĞU BÖLGEDE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI
Son durum hakkında bilgi veren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Heyelan iki yönlü gerçekleşiyor. Çalışmalarımız yoğunlaştı. 6 işçi dere yatağı alanında 3'ü manganez ocağında. 9 bölgede su ölçümü yapıyoruz. Su da halk sağlığına zarar verecek bir durum yok. Toprağın kaldırılması önceliğimiz olacak. İdari anlamda soruşturmalar devam ediyor. " dedi.
"KAMYONUN PARÇALARI BULUNDU"
Bakan Bayraktar, "Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. Arama çalışmalarımız geceden beri yoğunlaştı. Olayın kök nedenleri ayrıntılı şekilde araştırılıyor. 6 işçi dere yatağı alanında 3'ü manganez ocağında. Heyelanda sürüklenen kamyonun parçaları bulundu." ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Toprak 35 metre yüksekliğinde, yani 12 katlı bir apartman yüksekliğinde. 3 gün içinde ciddi bir heyelan riski devam ediyordu. Biz özellikle dün akşam itibariyle sahanın stabil olduğunu gördük.
Özellikle yaptığımız radar ölçümleri neticesinde potansiyel işçi kardeşlerimizin olacağı yerleri tespit edip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Almamız gereken tedbirler var ve yaptığımız faaliyetler var.
Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması bizim için öncelik. Bu toprağı saha içinde en emniyetli olarak manganez ocağının oraya aktarmayı planlıyoruz. Bu mermer ocağını hazırlıyoruz. İnşallah buna hızlı bir şekilde başlayıp toprağı buraya aktarmış olacağız. Burada Sabırlı Deresi'nin yatağını görüyorsunuz. Her gün farklı lokasyonlardan ölçüm alıyoruz.
"9 NOKTADA İNCELEME YAPIYORUZ"
9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok. İşin çevresel boyutunu da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Toprağın kaldırılması arama kurtarmayı da destekleyecek bir konu. İdari anlamdaki soruşturmamız devam ediyor. Bizim dışımızda adli soruşturmaları da takip ediyoruz. Dün akşam itibariyle 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Dün yine ailelerle bir aradaydık. Sürekli bilgilendiriyoruz, elbette bu bölgenin insanları. Onlara da bu bilgileri anlatıyoruz. Bu bölgeyi çok iyi bilen insanlar.
METAL DUYARLI DRONELAR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor. Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi, ekipler bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor.
BOŞALTILAN BÖLGEYE KONTROLE GİDİYORLARDI
20 yıldır madende çalışan liç sorumlusu Kenan Öz ve 2 arkadaşı, toprak yığılan bölgede çatlak tespit edilip, 'boşaltın' uyarısı gelince yaklaşık 60-70 kişiyi bölgeden tahliye etti.
Ancak araçla tekrar bölgeyi kontrole giderken araç toprak yığını altında kaldı. İliç ilçesi Çöpler köyü muhtarı Mahmut Öz, toprak altında kalan beyaz araçta yeğeni 44 yaşındaki Kenan Öz ve iş arkadaşları Ramazan Çimen ile Adnan Keklik'in olduğunu söyledi.
SABAH'ın ulaştığı muhtar Mahmut Öz, "Yeğenim Kenan orada liç sorumlusuydu. 20 yıldır aynı firmada çalışıyordu. Çatlak tespit edilince, Kenan ve arkadaşları 60-70 kişiyi tahliye etmiş. Daha sonra beyaz araçla boşaltılan bölgeye denetlemeye giderken göçük yaşanıyor. Kenan'ın yanında Adnan Keklik ve Ramazan Çimen de varmış. Üzüntümüz büyük" dedi.
8 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlardan birinin Kanada uyruklu yönetici olduğu öğrenilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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