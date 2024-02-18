Erzincan'daki heyelan faciasında gözaltına alınan müdür serbest bırakıldı! Bakan Bayraktar son durumu açıkladı: Su ve toprakta zararlı madde yok
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmaları ise 6'ncı günde de devam ediyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya "Bundan sonraki olası toprak kaymalarını izliyoruz. Alanda 35 milyon metreküp toprak var. 2 bin 700 personel ve 800 araçla sahada çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ise yaptığı açıklamada "Su ve toprakta zararlı madde yok." açıklamasında bulundu.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya "Bundan sonraki olası toprak kaymalarını izliyoruz. Alanda 35 milyon metreküp toprak var. 2 bin 700 personel ve 800 araçla sahada çalışıyoruz. Herhangi bir kusur ve ihmal varsa adalet tecelli edecektir. Kimin ihmali ve kusuru varsa yargı gereğini yapar" ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı. Savcıya ifade veren C.D., yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından C.D.'nin yeniden ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
SU VE TOPRAK NUMUNELERİ TEMİZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Arkada çok büyük bir kütle var. Yoğun bir çaba ve fedakârlık içinde uyum içinde devam ediyor. Sabra ve Allah'ın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var. Umarım en kısa sürede netice alırız. Bu çalışmalar devam ediyor. Çevreyle ilgili de her türlü tedbiri almış durumdayız. DSİ, ciddi bir çalışma yürütüyor. Yeni bir su hareketini kontrol altına almayla ilgili tüm tedbirler alındı. Sık sık ölçümler yapılıyor. Hem suda hem toprakta halk sağlığına zarar verecek bir durum olmadığı yönünde" açıklamasını yaptı.
HEYELAN BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar da sürüyor.
Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam etti. Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katılıyor.
Arama kurtarma faaliyetleri, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, gece ve gündüz aralıksız yürütülüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarını koordine ediyor.
Ekipler, 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak tüm noktaları termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları başta olmak üzere gelişmiş teknolojik cihazlarla havadan ve karadan tarayarak arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Maden ocağındaki yığın liç alanından Sabırlı Deresi yatağı ile hemen arkasında bulunan "manganez ocağı" bölümüne doğru yaşanan toprak kayması nedeniyle elde edilen bulgularla kayıp işçilerin bu iki bölgede olabileceği değerlendiriliyor.
Kayıp işçilerden 6'sının bu dere yatağına gelen toprak alanının içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Manganez ocağında 1,5 milyon metreküpe yakın bir toprak bulunduğu ve bu toprağın 35 metre yükseklikte olduğu değerlendiriliyor. Zaman zaman çalışmalar sırasında küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı alanda, ekipler güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutuyor. Ayrıca bölgede sürekli toprak ve su analizi de yapılıyor. Ekipler, 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak tüm noktaları termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları başta olmak üzere gelişmiş teknolojik cihazlarla havadan ve karadan tarayarak arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Maden ocağındaki yığın liç alanından Sabırlı Deresi yatağı ile hemen arkasında bulunan "manganez ocağı" bölümüne doğru yaşanan toprak kayması nedeniyle elde edilen bulgularla kayıp işçilerin bu iki bölgede olabileceği değerlendiriliyor.
Kayıp işçilerden 6'sının bu dere yatağına gelen toprak alanının içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Manganez ocağında 1,5 milyon metreküpe yakın bir toprak bulunduğu ve bu toprağın 35 metre yükseklikte olduğu değerlendiriliyor. Zaman zaman çalışmalar sırasında küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı alanda, ekipler güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutuyor. Ayrıca bölgede sürekli toprak ve su analizi de yapılıyor.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN ERZİNCAN'DAKİ TOPRAK KAYMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "Anbean buradaki bilim insanlarımızın yol göstericiliğinde, istişarelerle, işçimizden şoförüne varıncaya kadar hepimizin tek niyeti var. Bu işi olabilecek en kısa zamanda tamamlamak." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve yetkililer eşliğinde maden ocağı sahasında gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, toprak kaymasının üzerinden 6 gün geçtiğini hatırlattı.
İlk andan itibaren devlet, hükümet olarak tam bir seferberlik ruhuyla durmadan duraksamadan çalıştıklarını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Bu maden ocağı, 940 hektarlık bir arazi. Hemen ardımız görmüş olduğunuz liç alanı dediğimiz yerde yaklaşık 35 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var. 14.28'de o vakitte, toprağın kaydığı zamanda, bu ardımızdaki Sabırlı Dere Alanı dediğimiz yere yaklaşık 5 milyon metreküplük bir toprak kaymasıyla yeni bir kütle vadiye doğru geldi. Hemen arkasındaki manganez ocağı dediğimiz yer var ki, oradan geliyoruz. Orada da 1,2 milyon metreküplük bir toprak kaymasıyla yer değiştirmiş vaziyette ve hemen sırt tarafta yani toplam liç alanının olduğu yerde de devamlı karşı tepelerde iki tane konuşlandırılan jeoradarla da duraksamadan yaptığımız arama kurtarmayla ilgili, çalışmalarımızda çalışan arkadaşlarımızın güven ortamında çalışmasıyla ilgili bundan sonra olma ihtimali olan bir kaymayı anlık izliyoruz. Bunun da altını çizmek istiyorum."
Yerlikaya, arama kurtarmayla ilgili AFAD'ın başından beri 500'ün üzerinde profesyonel ekiple görev yaptığını belirterek, 2 bin 700'ü aşkın kişi, 800 en modern ve güçlü araçla bölgede çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.
"SABIR, ŞU ANDA EN FAZLA İHTİYACIMIZIN OLDUĞU DUYGU"
Araç ve insan kaynağı olarak hiçbir eksiklerinin bulunmadığını vurgulayan Yerlikaya, "Anbean buradaki bilim insanlarımızın yol göstericiliğinde, istişarelerle, işçimizden şoförüne varıncaya kadar hepimizin tek niyeti var. Bu işi olabilecek en kısa zamanda tamamlamak. Bunun için de eğer ilave araç ve insan kaynağıyla ilgili bir ihtiyacımız doğuyorsa bilin ki olabilecek en kısa sürede bunu biz tamamlıyoruz. Öncelikle 9 canımız şu anda bu toprağın altında. Yakınlarımızın her birini ziyaret ettik, devamlı da ediyoruz. Onlar da buraya zaman zaman geliyorlar. Onların akrabalarından bu maden ocağında çalışan kardeşlerimiz de var. Az önce onlarla tekraren görüştük. Onların sabrı, anlayışı için minnettarız. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak istiyorum. Sabır, şu anda en fazla ihtiyacımızın olduğu duygu." diye konuştu.
Yerlikaya, çalışmalarla ilgili planlarından bahsederek, şöyle devam etti:
"Böyle büyük bir toprak kütlesinin hareket ettiği bir ortamda bizim planımız basitçe şu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan arkadaşlarımız ve bilim insanlarımızla hemen bu ardımızdaki görmüş olduğumuz 5 milyon metreküplük hedef alanda ve arkasındaki manganez alanında toprağı geçici depolama alanı olarak az önce gelmiş olduğumuz ve tamamen Çevre Şehirciliğin bizzat talimatıyla ve yerinde yaparak oluşturmuş olduğu güvenli ortama geçici tahliye ediyoruz. Şu an için 60'a yakın ekskavatör ki en büyük hacimli ekskavatörlerle günlük bin, 1500'e yakın bir kamyon hareketiyle burayı ve hemen arkasındaki manganez ocağı, kamyonun içinde bulunduğu, toprak kaymasının olduğu yere, bu tahliye sürecini AFAD koordinasyonunda yapmaya devam ediyoruz. İklim koşulları ve özellikle jeoradarların devamlı takibiyle güvenli bir ortamla ilgili sıkıntı olmadığı müddetçe, Allah'ın izniyle aziz milletimize, bu kardeşlerimize eriştiğimizin müjdesini verebilmek için canı gönülden çalışıyoruz."
"BİR İHMAL, BİR KUSUR VARSA, KESİNLİKLE HAK, ADALET TECELLİ EDECEK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaların her anını yakından takip ettiğini aktaran Yerlikaya, tüm ekiplerin koordineli bir çalışma yürüttüğünün altını çizdi.
Yerlikaya, bir gazetecinin adli soruşturmalardaki gelişmelerle ilgili sorusu üzerine, "Adalet Bakanı'mız sürecin takipçisi ve bağımsız Türk yargısı burada. Bir ihmal, bir kusur varsa, bilin ki kesinlikle ve kesinlikle hak, adalet tecelli edecek. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gerek Yılmaz Bakanımız, gerekse Başsavcılığımız bununla ilgili sizleri de bizleri de aydınlatır ve süreç de benim bildiğim kadarıyla devam edecek." yanıtın verdi.
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